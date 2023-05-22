Экс-игрок сборной Казахстана: этот чемпионат мира для многих даст дорогу в «Барыс»

Бывший игрок сборной Казахстана и «Барыса» Максим Худяков поделился ожиданиями от матча чемпионата мира со Словенией.
«Наши ребята отдохнули, подзарядили батарейки. Мы уже знаем, что сохранили прописку в элите, — лишнего груза ответственности не должно быть. Нужно играть в свою игру, хорошо двигаться, контролировать шайбу, помогать вратарю, чистить пятак, продолжать самоотверженно играть. Не надо ломать игру ненужными удалениями.
Хочется верить, что нынешнее поколение сборной Казахстана не станет довольствоваться малым, а будет всегда стремиться к максимальному результату. Этот чемпионат мира замотивирует их к дальнейшему росту и для многих даст дорогу в «Барыс», — цитирует Худякова Sports.kz.
Напомним, матч Словения — Казахстан состоится 22 мая и начнётся в 20:20 мск.
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