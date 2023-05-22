Голкипер «Адмирала» Серебряков ответил на вопрос о возможной игре в НХЛ

Вратарь «Адмирала» Никита Серебряков ответил на вопрос, рассматривает ли он возможность уехать в НХЛ, и рассказал, что нужно для повторения успеха прошлого сезона в КХЛ.
«Есть планы попробовать себя в НХЛ? Я не думаю, что есть какая-то причина не смотреть в ту сторону. Я ещё достаточно молод (улыбается). Если будет хорошее конкретное предложение, то почему бы и нет.
Что надо сделать, чтобы повторить успех прошедшего сезона? Мне надо ловить шайбы. А команде в целом надо хорошо отдохнуть, перезагрузиться, и всё будет хорошо. Да, был тяжёлый физически и эмоционально сезон, но, думаю, времени восстановиться и подготовиться хватит», — цитируют Серебрякова «Известия».
Серебряков в Северной Америке выступал в хоккейной лиге Онтарио с 2012 по 2015 год. За клуб «Сагино Спирит» Никита провёл 59 матчей, в которых одержал 19 побед, отразил 88,7% бросков и показал коэффициент надёжности 3,88.
- 22 мая 2023
-
10:20
-
10:08
-
10:00
-
09:40
-
09:28
-
09:10
-
09:00
-
08:45
-
08:29
-
08:07
-
07:03
-
06:59
-
06:19
-
05:45
-
01:08
- 21 мая 2023
-
23:30
-
23:17
-
23:00
-
22:42
-
22:33
-
22:07
-
22:02
-
21:42
-
21:34
-
21:18
-
20:52
-
20:35
-
20:15
-
20:03
-
19:45
-
19:30
-
19:17
-
19:05
-
18:53
-
18:42