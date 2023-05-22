Марченко: уверен на 100% в том, что Воронков сможет вписаться в игру «Коламбуса»

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко заявил, что новичок клуба Дмитрий Воронков сможет показать хорошую игру в Национальной хоккейной лиге. Также Марченко будет рад, если команда выберет на драфте НХЛ Матвея Мичкова.

«Думаю, Воронков 100% сможет вписаться в игру команды. Зная его характер и любовь к хоккею — точно у него всё получится. Он боевой парень, он из тех, кто бьётся, всегда играет.

Выбор Мичкова на драфте? Если есть такая вероятность, то это было бы прикольно, чем больше россиян, тем это было бы лучше, веселее для нас», — приводит слова Марченко ТАСС.

В прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина Воронков сыграл за казанский клуб 24 матча, в которых набрал 12 (8+4) очков. Хоккеист провёл в КХЛ 232 игры, набрав 99 (52+47) очков. «Коламбус» выбрал Воронкова на драфте НХЛ 2019 года в четвёртом раунде под общим 114-м номером.