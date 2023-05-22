«Адмирал» подписал контракт с сыном Вячеслава Буцаева Дэниэлом

Пресс-служба «Адмирала» сообщила о заключении однолетнего двустороннего контракта с нападающим Дэниэлом Буцаевым.

Дэниэл родился в США в семье олимпийского чемпиона Вячеслава Буцаева. Он воспитанник московской школы ЦСКА. Нападающий играл в молодёжных командах столицы «Красная Армия» и «Динамо», в нижнекамском «Реакторе». Первый контракт КХЛ он подписал в сезоне-2020/2021 с «Нефтехимиком», сыграл 44 матча, заработал 11 (4+7) очков. Основную часть сезона-2021/2022 форвард играл в командах ВХЛ – «Химике», «Рубине». Вместе с последними он стал обладателем Кубка Петрова.

Последний сезон 22-летний нападающий провёл в подмосковном «Витязе», в котором сыграл 24 матча, забил гол и сделал две результативные передачи с показателем полезности «-2».