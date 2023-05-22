«Лада» продлила контракт с лучшим снайпером и бомбардиром команды в прошлом сезоне ВХЛ

Хоккейный клуб «Лада» заключил односторонний контракт на два сезона с нападающим Никитой Аноховским, сообщает пресс-служба автозаводчан.
Аноховский в сезоне-2022/2023 Всероссийской хоккейной лиги в 49 матчах регулярного чемпионата набрал 41 (22+19) очко, став лучшим бомбардиром и снайпером тольяттинской команды. В семи матчах плей-офф Никита отдал две результативные передачи.
У 24-летнего форварда есть два матча в Континентальной хоккейной лиге за ярославский «Локомотив» в сезоне-2018/2019 без результативных действий.
Напомним, «Лада» получила разрешение на возвращение в КХЛ в сезоне-2023/2024. Клуб пополнит Восточную конференцию. Пять последних лет тольяттинская команда играла в ВХЛ.
Ранее агент голкипера Антона Худобина рассказал, что хоккеист планирует переговоры с «Ладой».
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