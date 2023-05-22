Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Лада» продлила контракт с лучшим снайпером и бомбардиром команды в прошлом сезоне ВХЛ

Хоккейный клуб «Лада» заключил односторонний контракт на два сезона с нападающим Никитой Аноховским, сообщает пресс-служба автозаводчан.

Аноховский в сезоне-2022/2023 Всероссийской хоккейной лиги в 49 матчах регулярного чемпионата набрал 41 (22+19) очко, став лучшим бомбардиром и снайпером тольяттинской команды. В семи матчах плей-офф Никита отдал две результативные передачи.

У 24-летнего форварда есть два матча в Континентальной хоккейной лиге за ярославский «Локомотив» в сезоне-2018/2019 без результативных действий.

Напомним, «Лада» получила разрешение на возвращение в КХЛ в сезоне-2023/2024. Клуб пополнит Восточную конференцию. Пять последних лет тольяттинская команда играла в ВХЛ.

Ранее агент голкипера Антона Худобина рассказал, что хоккеист планирует переговоры с «Ладой».