Защитник «Далласа» Сутер побил клубный рекорд Сергея Зубова

Защитник «Даллас Старз» Райан Сутер отметился двумя голевыми передачами в матче финальной серии Западной конференции розыгрыша Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс».
Сутер оформил ассистентский дубль в возрасте 38 лет и 120 дней. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Райан стал самым возрастным защитником в истории «Старз», набравшим два и более очка в матче плей-офф. Предыдущий рекорд принадлежал Сергею Зубову, который отдал два голевых паса в четвёртой игре финала конференции — 2008 с «Детройт Ред Уингз» в возрасте 37 лет и 297 дней.
Напомним, в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился второй матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Даллас Старз». Игра закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.
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