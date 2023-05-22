СКА — на втором месте по количеству тренерских запросов в прошлом сезоне КХЛ

Континентальная хоккейная лига опубликовала статистику тренерских запросов в сезоне-2022/2023 — почти половина (49%) из них были подтверждены, это второй показатель за последние четыре сезона: выше только в сезоне-2021/2022 (51%).

В сезоне-2022/2023 на 22 клуба (все брали как минимум по одному запросу) суммарно пришлись 100 запросов тренеров. Что касается количественного показателя, то здесь лидирует московское «Динамо» (8), за ним идут СКА, «Авангард» и «Металлург» (все – по 7), далее – «Нефтехимик», «Северсталь» и «Спартак» (все – по 6). Один запрос за весь сезон брали в «Ак Барсе», по два – у «Амура», «Витязя», «Сибири», ЦСКА и «Торпедо».

Рейтинг «успешности» запросов возглавляет «Сочи» (100%, 5 из 5), на втором месте – «Металлург» (86%, 6 из 7), на третьем — «Барыс» (75%, 3 из 4). Среди тех, кто брал больше пяти запросов за сезон, худший процент – у «Нефтехимика» (16%, 1 из 6), «Куньлунь Ред Стар» и «Адмирала» (оба – по 20%, 1 из 5). У СКА — 15-е место и 43% (3 из 7).

Напомним, в серии «Россия 25» — Беларусь тренерский штаб во главе с Романом Ротенбергом трижды брал запросы на положение «вне игры», после которых судьи отменяли шайбы белорусской сборной.