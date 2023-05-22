Фетисов рассказал, как играл в хоккей в Индии на высоте 3,5 тысячи метров

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов рассказал, как играл в хоккей на высоте более трёх тысяч метров в индийском городе Лех.

«Не могу не поделиться своим опытом игры в хоккей в Индии. Это было в Лехе, в Ладакхе, где на высоте 3524 метра я играл в хоккей со своими друзьями — коллегами-хоккеистами — и с местными жителями. Удивительный опыт на самом деле, который много что мне дал. И могу сказать, если бы у нас не было единства и понимания общих проблем, наверное, мы бы не собрали международную команду там, в этом уникальном месте», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Игра прошла в 2020 году на стадионе в предгорьях Гималаев, который считается самой высокогорной хоккейной ареной мира.

Ранее Фетисов рассказал, что был возмущён показом чемпионата мира по хоккею — 2023.