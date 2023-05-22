Владислав Джиошвили принял квалификационное предложение «Спартака» и подписал двусторонний контракт на два года, сообщает хоккейное агентство Winners в своём телеграм-канале.
Сезон-2022/2023 нападающий начинал в «Омских Крыльях», где провёл 30 матчей и набрал 15 (7+8) очков. В декабре 2022 года он был обменян в «Спартак», где выступал за фарм-клуб — ХК «Химик», сыграв 37 игр и заработав 14 (7+7) результативных баллов. В составе «Химика» Владислав стал чемпионом ВХЛ.
25-летний Джиошвили с 2012 по 2021 год выступал на молодёжном и студенческом уровне в США, а также привлекался к играм за юниорскую сборную России. В прошлом сезоне он набрал 57 (26+31) очков в 46 играх за «Скалицу» в чемпионате Словакии.
Владислав является младшим братом нападающего московского «Динамо» Максима Джиошвили.
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