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Голкипер Аскаров помог «Милуоки Эдмиралс» выйти в финал Запада АХЛ

Голкипер Аскаров помог «Милуоки Эдмиралс» выйти в финал Запада АХЛ
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Российский голкипер «Милуоки Эдмиралс» Ярослав Аскаров в матче с «Техас Старз» отразил 37 из 39 бросков и помог своей команде победить в полуфинальной серии Западной конференции АХЛ (5:2 в пятой игре, 3-2 в серии).

Фарм-клуб «Нэшвилл Предаторз» вышел в финал Западной конференции, где сыграет с «Коачелла Вэлли Файербёрдс» (фарм-клубом «Сиэтл Кракен») в серии до четырёх побед. На Востоке за выход в главный финал поспорят «Херши Бэрс» (фарм-клуб «Вашингтон Кэпиталз») и «Рочестер Американс» (фарм-клуб «Баффало Сэйбрз»).

20-летний российский вратарь «Эдмиралс» в текущем плей-офф одержал шесть побед при четырёх поражениях с 90,9% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,44.

Аскаров — серебряный призёр юниорского чемпионата мира — 2019 и молодёжного чемпионата мира — 2020.

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