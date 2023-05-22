Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр посетил домашнюю арену «Питтсбург Пингвинз» — PPG Paints Arena, сообщает портал The Hockey News.

51-летний чех участвовал в автограф-сессии в Питтсбурге, после которой его пригласили осмотреть арену, на которой он не был с момента окончания игры за «пингвинов». Яромир дважды завоёвывал Кубок Стэнли в составе «Питтсбурга» (1991, 1992).

Ягру в ходе экскурсии по арене подарили ретромайку.

Фото: Соцсеть президента по бизнес-операциям «Питтсбурга» Кевина Аклина

Как только Ягр решит уйти из профессионального хоккея, «Пингвинз» хотят вывести из обращения его номер 68. 66-й номер Марио Лемье и 21-й Мишеля Бриера — единственные два номера, выведенные из обращения «Питтсбургом».

Сам Яромир хотел бы закончить карьеру в составе «Питтсбург Пингвинз» в вынесенной игре регулярного сезона Национальной хоккейной лиги в Чехии.