Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр посетил домашнюю арену «Питтсбург Пингвинз» — PPG Paints Arena, сообщает портал The Hockey News.
51-летний чех участвовал в автограф-сессии в Питтсбурге, после которой его пригласили осмотреть арену, на которой он не был с момента окончания игры за «пингвинов». Яромир дважды завоёвывал Кубок Стэнли в составе «Питтсбурга» (1991, 1992).
Ягру в ходе экскурсии по арене подарили ретромайку.
Фото: Соцсеть президента по бизнес-операциям «Питтсбурга» Кевина Аклина
Как только Ягр решит уйти из профессионального хоккея, «Пингвинз» хотят вывести из обращения его номер 68. 66-й номер Марио Лемье и 21-й Мишеля Бриера — единственные два номера, выведенные из обращения «Питтсбургом».
Сам Яромир хотел бы закончить карьеру в составе «Питтсбург Пингвинз» в вынесенной игре регулярного сезона Национальной хоккейной лиги в Чехии.
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