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Потапов вспомнил свои эмоции от возможной отмены лимита на легионеров в КХЛ

Потапов вспомнил свои эмоции от возможной отмены лимита на легионеров в КХЛ
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Нападающий Алексей Потапов высказался на тему лимита на легионеров в российском хоккее.

«Когда был разговор о том, нужен или нет лимит на легионеров, мне было 20-25 лет. Я подумал: «Если уберут лимит на легионеров, все приедут сюда, соответственно, мне места не будет». За хоккей не думал, думал только за себя. До сих пор не могу найти ответ на этот вопрос. Сейчас вообще уменьшили до трёх иностранцев», — сказал Потапов в видео, опубликованном на YouTube-канале «Скользкий лёд».

34-летний Потапов прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги начал в составе челябинского «Трактора», а затем перебрался в московское «Динамо». В 30 матчах регулярного чемпионата он не отметился результативными действиями при показателе полезности "-9". В пяти матчах плей-офф Кубка Гагарина он также покидал лёд без результативных действий.

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