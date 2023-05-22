Станислав Бочаров подпишет новый контракт с «Амуром»
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Хабаровский «Амур» в скором времени объявит о заключении годичного контракта с нападающим Станиславом Бочаровым. Об этом сообщается в телеграм-канале хоккейного агентства Winners.
«Мы находимся в финальной стадии переговоров нападающего Станислава Бочарова и хоккейного клуба «Амур». Контракт на один сезон планируем подписать в ближайшее время! В ноябре 2022 года нападающий был обменян в хабаровскую команду, где успел за половину сезона сыграть 34 матча и набрать 17 (8+9) очков», — сказано в заявлении.
В конце ноября 2022 года Бочаров, будучи игроком «Салавата Юлаева», был обменян в «Амур» на защитника Сергея Терещенко. Бочаров является победителем молодёжного чемпионата мира (2011) и обладателем Кубка Вызова МХЛ (2011).
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