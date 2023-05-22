«Ак Барс» продлил контракт с нападающим Кириллом Петровым
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Нападающий «Ак Барса» Кирилл Петров подписал новое соглашение с командой, рассчитанное на сезон-2023/2024. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги на официальном сайте. 3 мая 2023 года стало известно, что 33-летний нападающий покинул команду на правах свободного агента.
В активе Кирилла Петрова 82 матча в регулярном сезоне и плей-офф. В этих матчах форвард забросил 15 шайб и отдал 11 результативных передач, набрав в общей сложности 26 результативных баллов с показателем полезности «-4» и с 16 минутами штрафа.
Петров является двукратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе казанской команды. Также он трижды выходил в финал Кубка Гагарина в составе ЦСКА и «Авангарда».
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