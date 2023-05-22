Григорий Панин назвал причины падения уровня КХЛ

Защитник и капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин считает, что уровень Континентальной хоккейной лиги упал.

«Чувство, что с возрастом становится играть легче. Понятно, что с годами ты начинаешь подтягивать все параметры, но есть ведь и игровой процесс. Это касаемо уровня. Сейчас на него сильно сказывается отъезд иностранцев, потолок зарплат, сюда не приезжают высокооплачиваемые игроки НХЛ. Он понимает, что ему незачем ехать в Швейцарию, когда можно приехать в Россию и заработать бабки. Это повышает уровень.

Такое чувство, что ограничения, направленные на воспитание молодых пацанов… Они тут зарабатывают и растут, но конкуренция ниже в сравнении с тем, когда здесь росли Панарин, Тарасенко, Орлов, Капризов. Пацаны, которые сначала заиграли здесь, они росли вместе с иностранцами», — сказал Панин в видео, опубликованном на YouTube-канале «Скользкий лёд».