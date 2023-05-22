Нападающий Обидин принял квалификационное предложение «Автомобилиста»

Нападающий Андрей Обидин, шесть сезонов в Континентальной хоккейной лиги проведший в составе «Автомобилиста», принял квалификационное предложение от клуба из Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ на официальном сайте.

В минувшем сезоне в регулярном чемпионате и плей-офф Кубка Гагарина 26-летний хоккеист принял участие в 62 матчах, набрав 10 (3+7) очков при показателе полезности "+3". Всего в КХЛ на счету Обидина 278 матчей и 53 (23+30) очков с показателем полезности "-14".

В прошлом сезоне Кубка Гагарина Обидин вместе с «Автомобилистом» дошёл до первой стадии плей-офф, где команда в семи матчах проиграла магнитогорскому «Металлургу». В регулярном чемпионате команда из Екатеринбурга финишировала на девятом месте в общей таблице.