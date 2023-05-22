Актёр Рейнольдс полностью отказался от сделки по покупке «Оттавы» — Ottawa Sun

Голливудский актёр Райан Рейнольдс, которого связывали с покупкой команды Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз», полностью вышел из гонки за покупку этого клуба. Об этом сообщает Ottawa Sun.

12 мая появилась информация, что Рейнольдс совместно со строительной компанией Remington Group, с которой он подавал заявку на покупку «Оттавы», вышли из сделки. Однако после этого ряд других организаций предложили актёру объединить усилия для приобретения «Сенаторз». Рейнольдс отказался от всех предложений, так как планировал работать в этом ключе только с Remington Group.

Покупкой «Сенаторз» интересуются и музыканты. Сообщалось, что частью команды хотят стать рэпер Snoop Dogg и певец The Weeknd. Snoop Dogg входит в консорциум предпринимателя и кинопродюсера Неко Спаркса, а The Weeknd объединился с миллиардерами Джеффри и Майклом Кимелами.