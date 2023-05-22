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Австрия обыграла Венгрию на чемпионате мира по хоккею

Австрия обыграла Венгрию на чемпионате мира по хоккею
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Cегодня, 22 мая, на финской «Нокиа-Арена» прошёл матч чемпионата мира по хоккею. Встретились соперники по группе А — сборные Австрии и Венгрии. Победу в этой игре праздновали хоккеисты сборной Австрии — 4:3 Б.

В первом периоде команды забросили три шайбы. На дубль Иштвана Шофрона (ассистенты первой — Чанад Эрдей и Иштван Барталиш, второй — Балаж Шебёк, Бенце Штипшиц) австрийцы ответили голом Марко Росси. Во втором периоде дважды отличились уже хоккеисты сборной Австрии: на шайбы Стивена Стронга (Пауль Хубер, Давид Майер) и Лукаса Хаудума (Доминик Цвергер, Давид Райнбахер) Венгрия отреагировала броском Милана Хорвата (Криштоф Папп, Гергё Надь). В серии буллитов точнее оказались хоккеисты сборной Австрии.

ЧМ-2023. Группа A
22 мая 2023, понедельник. 20:20 МСК
Австрия
Окончен
4 : 3
Б
Венгрия
0:1 Шофрон (Эрдей, Барталиш) – 08:25   1:1 Росси – 12:45 (pp)   1:2 Шофрон (Шебёк, Штипшиц) – 19:21 (pp)   1:3 Хорват (Папп, Надь) – 24:11   2:3 Стронг (Хубер, Майер) – 26:43   3:3 Хаудум (Цвергер, Райнбахер) – 37:09 (pp)   4:3 Хайнрих – 65:00
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