Австрия обыграла Венгрию на чемпионате мира по хоккею

Cегодня, 22 мая, на финской «Нокиа-Арена» прошёл матч чемпионата мира по хоккею. Встретились соперники по группе А — сборные Австрии и Венгрии. Победу в этой игре праздновали хоккеисты сборной Австрии — 4:3 Б.

В первом периоде команды забросили три шайбы. На дубль Иштвана Шофрона (ассистенты первой — Чанад Эрдей и Иштван Барталиш, второй — Балаж Шебёк, Бенце Штипшиц) австрийцы ответили голом Марко Росси. Во втором периоде дважды отличились уже хоккеисты сборной Австрии: на шайбы Стивена Стронга (Пауль Хубер, Давид Майер) и Лукаса Хаудума (Доминик Цвергер, Давид Райнбахер) Венгрия отреагировала броском Милана Хорвата (Криштоф Папп, Гергё Надь). В серии буллитов точнее оказались хоккеисты сборной Австрии.