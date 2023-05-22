Чемпионат мира по хоккею — 2023: результаты матчей 22 мая, турнирная таблица

Сегодня, 22 мая, на чемпионате мира по хоккею прошли четыре матча.
Группа А
Дания — Швеция — 1:4
Австрия — Венгрия — 4:3 Б
Швеция продолжает победную серию на ЧМ-2023. В этот раз шведы, одержавшие до этой встречи пять побед из пяти на турнире, одолели Данию. У команды шайбы на счету Денниса Эверберга, Андре Петерссона, Лукаса Рэймонда и Карла Грундстрёма. У соперников отличился Никлас Йенсен.
Австрия и Венгрия на двоих забросили шесть шайб, но в серии буллитов точнее оказались хоккеисты сборной Австрии.
Группа В
Канада — Норвегия — 2:3 Б
Казахстан — Словения — 4:3
Шайбы Милана Лучича и Лоусона Круза не спасли сборную Канады от второго поражения на чемпионате мира по хоккею. Канадцы уступили в серии буллитов Норвегии: у соперников отличились Андреас Мартинсен и Сондре Ольден, а решающий бросок в серии буллитов нанёс Томас Ольсен.
Казахстан одержал волевую победу в матче со Словенией. В составе команды отличились Никита Михайлис, Батырлан Муратов, Евгений Рымарев и Максим Мухаметов. У соперники шайбы на счету Яна Дрозга и Анже Куралта, оформившего дубль
- 22 мая 2023
-
23:30
-
23:00
-
22:53
-
22:41
-
22:28
-
21:55
-
21:23
-
20:46
-
20:15
-
19:35
-
19:06
-
18:48
-
18:37
-
17:55
-
17:25
-
17:05
-
16:40
-
16:29
-
16:11
-
15:33
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:23
-
14:03
-
13:38
-
13:19
-
13:03
-
12:44
-
12:35
-
12:25
-
12:09
-
12:04
-
11:46
-
11:27