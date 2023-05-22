Чемпионат мира по хоккею — 2023: результаты матчей 22 мая, турнирная таблица

Сегодня, 22 мая, на чемпионате мира по хоккею прошли четыре матча.

Группа А

Дания — Швеция — 1:4

Австрия — Венгрия — 4:3 Б

Швеция продолжает победную серию на ЧМ-2023. В этот раз шведы, одержавшие до этой встречи пять побед из пяти на турнире, одолели Данию. У команды шайбы на счету Денниса Эверберга, Андре Петерссона, Лукаса Рэймонда и Карла Грундстрёма. У соперников отличился Никлас Йенсен.

Австрия и Венгрия на двоих забросили шесть шайб, но в серии буллитов точнее оказались хоккеисты сборной Австрии.

Группа В

Канада — Норвегия — 2:3 Б

Казахстан — Словения — 4:3

Шайбы Милана Лучича и Лоусона Круза не спасли сборную Канады от второго поражения на чемпионате мира по хоккею. Канадцы уступили в серии буллитов Норвегии: у соперников отличились Андреас Мартинсен и Сондре Ольден, а решающий бросок в серии буллитов нанёс Томас Ольсен.

Казахстан одержал волевую победу в матче со Словенией. В составе команды отличились Никита Михайлис, Батырлан Муратов, Евгений Рымарев и Максим Мухаметов. У соперники шайбы на счету Яна Дрозга и Анже Куралта, оформившего дубль