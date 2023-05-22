Виталий Кравцов, проведший прошлый сезон в НХЛ, подпишет двухлетний контракт с «Трактором»

Как стало известно «Чемпионату», российский нападающий Виталий Кравцов вернётся в «Трактор». С челябинской командой хоккеист подпишет контракт на два года.
Прошлый сезон 23-летний Кравцов, который в 2018 году был выбран в первом раунде драфта НХЛ под общим девятым номером клубом «Нью-Йорк Рейнджерс», провёл в составе «Ванкувер Кэнакс». В 44 матчах регулярного чемпионата нападающий набрал 8 (4+4) очка при показателе полезности «+3». «Кэнакс» не пробились в плей-офф Кубка Стэнли.
Кравцов является воспитанником «Трактора»: Виталий играл в Континентальной хоккейной лиге лишь за челябинскую команду. В сезоне-2021/2022 Кравцов в 34 встречах набрал 23 (13+10) очков при показателе полезности «+21». Кравцов является участником Матча звёзд КХЛ 2019 года.
- 22 мая 2023
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