Венгрия и Словения вылетели из элитного дивизиона чемпионата мира
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Сборные Венгрии и Словении, являющиеся участниками чемпионата мира 2023 года, покинули элитный дивизион турнира. В следующем сезоне на ЧМ-2024 сыграют сборные Польши и Великобритании.
Венгрия провела семь матчей на чемпионате мира, проиграв шесть из них. Венгры сумели победить в овертайме лишь сборную Франции (2:3), а в оставшихся матчах проиграли Дании, США, Швеции, Финляндии, Германии и Австрии.
Словения, выступавшая в группе B, проиграла все семь матчей с разницей заброшенных шайб 9:27. Соперниками словенцев были Норвегия, Казахстан, Словакия, Латвия, Канада, Чехия и Швейцария.
Сборная Польши вернулась в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею впервые с 2002 года. Великобритания играла в элите в 2022-м.
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