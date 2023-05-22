Венгрия и Словения вылетели из элитного дивизиона чемпионата мира

Сборные Венгрии и Словении, являющиеся участниками чемпионата мира 2023 года, покинули элитный дивизион турнира. В следующем сезоне на ЧМ-2024 сыграют сборные Польши и Великобритании.

Венгрия провела семь матчей на чемпионате мира, проиграв шесть из них. Венгры сумели победить в овертайме лишь сборную Франции (2:3), а в оставшихся матчах проиграли Дании, США, Швеции, Финляндии, Германии и Австрии.

Словения, выступавшая в группе B, проиграла все семь матчей с разницей заброшенных шайб 9:27. Соперниками словенцев были Норвегия, Казахстан, Словакия, Латвия, Канада, Чехия и Швейцария.

Сборная Польши вернулась в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею впервые с 2002 года. Великобритания играла в элите в 2022-м.