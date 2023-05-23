32 сейва Бобровского помогли «Флориде» всухую обыграть «Каролину»

Закончился третий матч серии финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча проходила в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена». Победу одержала «Флорида» со счётом 1:0.

Единственную шайбу в составе победителей в середине второго игрового отрезка в свой актив записал канадский нападающий Сэм Райнхарт. В моменте с голом ему ассистировали Мэттью Ткачук и Сэм Беннетт. Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский провёл «сухой» матч, совершив по ходу встречи 32 сейва. Примечательно, что для вратаря этот шат-аут стал первым в плей-офф НХЛ за карьеру.

Счёт в серии игр после сегодняшнего матча стал 3-0 в пользу «Флориды».