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32 сейва Бобровского помогли «Флориде» всухую обыграть «Каролину»

32 сейва Бобровского помогли «Флориде» всухую обыграть «Каролину»
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Закончился третий матч серии финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча проходила в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена». Победу одержала «Флорида» со счётом 1:0.

Единственную шайбу в составе победителей в середине второго игрового отрезка в свой актив записал канадский нападающий Сэм Райнхарт. В моменте с голом ему ассистировали Мэттью Ткачук и Сэм Беннетт. Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский провёл «сухой» матч, совершив по ходу встречи 32 сейва. Примечательно, что для вратаря этот шат-аут стал первым в плей-офф НХЛ за карьеру.

Счёт в серии игр после сегодняшнего матча стал 3-0 в пользу «Флориды».

НХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 3-й матч
23 мая 2023, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 0
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Райнхарт (Ткачук, Беннетт) – 30:05 (5x4)
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