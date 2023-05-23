Сергей Бобровский оформил первый в карьере шат-аут в Кубке Стэнли

Закончился третий матч серии финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча проходила в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена». Победу одержала «Флорида» со счётом 1:0.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский провёл «сухой» матч, совершив по ходу встречи 32 сейва. Примечательно, что для вратаря этот шат-аут стал первым в плей-офф НХЛ за карьеру. Всего на счету вратаря 58 матчей в Кубке Стэнли.

чёт в серии игр после сегодняшнего матча стал 3-0 в пользу «Флориды». Следующая игра между командами состоится 25 мая и начнётся в 3:00 мск. В случае победы «Флориды» — команда выйдет в финал Кубка Стэнли.