Принёсший «Флориде» победу в третьем матче серии Райнхарт повторил рекорд клуба в плей-офф
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Закончился третий матч серии финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча проходила в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена». Победу одержала «Флорида» со счётом 1:0.
Единственную шайбу в составе победителей в середине второго игрового отрезка в свой актив записал канадский нападающий Сэм Райнхарт. 27-летний форвард в четвёртый раз за карьеру в «пантерах» отличился при игре в большинстве в матчах плей-офф НХЛ, повторив рекорд американского клуба.
Ранее по четыре шайбы в большинстве за «Флориду» в кубковых матчах забрасывали Рэй Шеппард и Дэйв Лаури. Следующий гол при реализации лишнего выведет Сэма на чистое первое место.
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