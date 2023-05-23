Бобровский перекрыл результат Василевского по времени ожидания первого шат-аута в плей-офф

Закончился третий матч серии финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча проходила в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена». Победу одержала «Флорида» со счётом 1:0.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский провёл «сухой» матч, совершив по ходу встречи 32 сейва. Примечательно, что для вратаря этот шат-аут стал первым в плей-офф НХЛ за карьеру.

Всего на счету вратаря 58 матчей в Кубке Стэнли, и он перекрыл результат соотечественника Андрея Василевского по времени ожидания первого шат-аута в плей-офф. Ранее российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» оформил первый «сухарь» за карьеру в кубковых матчах только в 53-й игре в карьере.