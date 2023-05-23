Игрок «Каролины» в ярости разломал клюшку после третьего поражения в матче с «Флоридой»

Закончился третий матч серии финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча проходила в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена». Победу одержала «Флорида» со счётом 1:0.

Сразу после окончания матча в подтрибунном помещении игрок «Каролины» в ярости разломал клюшку после третьего поражения в матче с «Флоридой». Он изо всех сил ударил ей несколько раз.

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После сегодняшнего матча счёт в серии игр между командами стал 3-0 в пользу «Флориды». Предыдущие два матча «Пантерз» выиграли со счётом 2:1 и 3:2.

Следующая игра состоится 25 мая и начнётся в 3:00 мск. В случае победы «Флориды» — команда выйдет в финал Кубка Стэнли нынешнего сезона.