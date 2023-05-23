Реакция переполненной арены «Флориды» на финальную сирену в матче с «Каролиной»

В ночь с 22 на 23 мая на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» прошёл третий матч плей-офф Кубка Стэнли — финал Восточной конференции. Встретились «Флорида Пантерз» и «Каролина Харрикейнз». «Пантерз» одержали победу с минимальным счётом 1:0, заставив ликовать трибуны переполненного стадиона.

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Для «Флориды» эта победа стала третьей подряд в серии. Очередной памятный матч в своей карьере провёл российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский, поставивший первый шат-аут в игре плей-офф Кубка Стэнли в своей карьере. Помимо этого, Бобровский установил рекорд плей-офф по сейвам, совершённым в трёх матчах полуфинальной стадии. У 34-летнего вратаря таковых накопилось 132, ранее рекордом было 125 спасений за три встречи.