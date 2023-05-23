«Флорида» установила историческое достижение в плей-офф НХЛ

«Флорида Пантерз» одержала победу в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (1:0, 3-0). «Пантерз» стали первой командой в истории Национальной хоккейной лиги, которая дважды вела в двух сериях плей-офф подряд со счётом 3-0, заняв последнее место в регулярном чемпионате, позволяющее сыграть в матчах на выбывание. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
Серия с «Каролиной» проходит в рамках финала Восточной конференции. В полуфинале «Каролина» разобралась с «Торонто Мэйпл Лифс» (4-1). Большую роль в успехах «Пантерз» играет российский вратарь Сергей Бобровский, отразивший за три матча с «Харрикейнз» 132 броска. Он был признан лучшим игроком третьей встречи, а также впервые в своей карьере оформил шат-аут в матче плей-офф.
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