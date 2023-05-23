«Автомобилист» подписал новый контракт с нападающим Обидиным
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«Автомобилист» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Андреем Обидиным. Новое двустороннее соглашение с игроком рассчитано на два года.
В минувшем сезоне в регулярном чемпионате и плей-офф Кубка Гагарина 26-летний хоккеист принял участие в 62 матчах, набрав 10 (3+7) очков при показателе полезности «+3». Всего в КХЛ на счету Обидина 278 матчей и 53 (23+30) очка с показателем полезности «-14». В системе «Автомобилиста» Обидин выступает с 2013 года.
В прошлом сезоне Кубка Гагарина Обидин вместе с «Автомобилистом» дошёл до первой стадии плей-офф, где команда в семи матчах проиграла магнитогорскому «Металлургу». В регулярном чемпионате команда из Екатеринбурга финишировала на девятом месте в общей таблице.
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