«Автомобилист» подписал новый контракт с нападающим Обидиным

«Автомобилист» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Андреем Обидиным. Новое двустороннее соглашение с игроком рассчитано на два года.

В минувшем сезоне в регулярном чемпионате и плей-офф Кубка Гагарина 26-летний хоккеист принял участие в 62 матчах, набрав 10 (3+7) очков при показателе полезности «+3». Всего в КХЛ на счету Обидина 278 матчей и 53 (23+30) очка с показателем полезности «-14». В системе «Автомобилиста» Обидин выступает с 2013 года.

В прошлом сезоне Кубка Гагарина Обидин вместе с «Автомобилистом» дошёл до первой стадии плей-офф, где команда в семи матчах проиграла магнитогорскому «Металлургу». В регулярном чемпионате команда из Екатеринбурга финишировала на девятом месте в общей таблице.