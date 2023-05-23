Кожевников: Бобровский тащит «Флориду» к победе в Кубке Стэнли — сильнейший голкипер НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о выступлениях вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в плей-офф Кубка Стэнли.
«У Бобровского открылось второе дыхание. Он тащит «Флориду» к победе в Кубке Стэнли — для этого у него хватает мастерства и опыта. Он не полностью играл в этом сезоне, было время отдохнуть и настроиться. Сергей — талантливейший человек, великий.
Многие называли трансфер Бобровского во «Флориду» провальным, но Сергей доказал, что это не так. Он доказал, что он великий. Да и у нас бывает такое: говорят, что трансфер провальный, заранее делая оценки, а получается наоборот.
Бобровский — лучший вратарь России? Не знаю. Есть ещё Василевский. Мы не видим половину матчей с их участием. Но на данный момент Сергей — сильнейший голкипер НХЛ», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
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