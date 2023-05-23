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Терещенко: благодаря Сергею Бобровскому «Флорида» уже ведёт 3-0 в серии с «Каролиной»

Терещенко: благодаря Сергею Бобровскому «Флорида» уже ведёт 3-0 в серии с «Каролиной»
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Трёхкратный чемпион мира, пятикратный чемпион России Алексей Терещенко прокомментировал игру вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в плей-офф Кубка Стэнли.

«Конечно, можно порадоваться за первый «сухой» матч Бобровского в карьере в Кубке Стэнли. Благодаря Сергею «Флорида» уже 3-0 ведёт в серии с «Каролиной». Вратарь – ключевое звено команды. Поэтому им часто дают MVP плей-офф в КХЛ и НХЛ.

Работа хоккеиста – показывать результат и представлять свою страну. Конечно, такое выступление российского хоккеиста за рубежом приятно. И хотелось бы, чтобы как можно больше наших ребят играли за океаном и показывали высокий уровень. Это наш престиж и показатель уровня хоккея в России», – сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

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