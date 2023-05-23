ЦСКА повторил контрактное предложение «Локомотива» Матвею Гуськову
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Московский ЦСКА повторил контрактное предложение ярославского «Локомотива» нападающему Матвею Гуськову. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги на официальном сайте.
22-летний форвард в прошедшем регулярном сезоне за армейский клуб провёл 37 матчей, в которых набрал 9 (3+6) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина Гуськов сыграл девять матчей, в которых результативными действиями не отметился. Всего на счету форварда за карьеру в КХЛ 87 встреч, в которых он забросил шесть шайб и отдал 11 результативных передач, набрав в общей сложности 17 очков с показателем полезности «-5».
Напомним, в составе ЦСКА Матвей Гуськов стал обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии армейские хоккеисты были сильнее «Ак Барса» 4-3.
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