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На чемпионате мира по хоккею осталось определить последнего участника плей-офф

На чемпионате мира по хоккею осталось определить последнего участника плей-офф
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Сегодня, 23 мая, на чемпионате мира по хоккею завершается программа группового этапа турнира.

После побед Германии над Францией (5:0) и Словакии над Норвегией (4:1) зрителям остаётся увидеть на групповом этапе четыре встречи. Отметим, что только одна из них определит последнего участника плей-офф от группы В. Остальные могут лишь повлиять на расположение команд в зоне плей-офф.

В 20:20 мск Латвия проведёт свой матч с командой Швейцарии. И судьба места в плей-офф находится в руках хоккеистов сборной Латвии. Если команда набирает очки в предстоящей встрече (победа в основное время/овертайм), то в плей-офф с четвёртого места выходит она. Если Латвия проигрывает Швейцарии в основное время, то в плей-офф сыграет сборная Словакии.

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