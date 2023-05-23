Cтал известен срок нового контракта Станислава Бочарова с «Амуром»

«Амур» на официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Станиславом Бочаровым. Соглашение рассчитано на один сезон и носит односторонний характер.

Бочаров перешёл в «Амур» в результате обмена с «Салаватом Юлаевым» на защитника Сергея Терещенко в ноябре прошлого года. За «тигров» Бочаров провёл 34 матча, набрал 17 очков (8+9), показатель полезности — «+6».

В КХЛ нападающий играл за команды «Ак Барс», «Югра», «Адмирал», «Лада», «Сочи», «Торпедо», «Автомобилист», «Салават-Юлаев» и «Амур». Всего в лиге Бочаров провёл 621 матч, набрал 232 очка (110+122), показатель полезности «+3». Пять раз принимал участие в розыгрышах Кубка Гагарина. Бочаров является победителем молодёжного чемпионата мира (2011) и обладателем Кубка Вызова МХЛ (2011).