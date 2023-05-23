Быков ответил на вопрос, правильно ли то, что в России показывают матчи чемпионата мира

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков рассказал, что практически не смотрит матчи чемпионата мира — 2023, и ответил на вопрос о показе матчей турнира.

«Чемпионат мира я не смотрю. Может быть, погляжу финал, но не факт. Грустно без наших и нет пока настроения смотреть.

Правильно ли то, что в России показывают матчи чемпионата мира? Лучше быть в курсе эволюции хоккея и знать соперников, как они развиваются и в каком направлении», — приводит слова Быкова «РБ Спорт».

Cегодня, 23 мая, на чемпионате мира по хоккею проходят заключительные матчи группового этапа.

Напомним, ранее двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов выразил негодование по поводу показа матчей турнира в России.