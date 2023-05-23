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В «Адмирале» назвали имя нового тренера вратарей

Пресс-служба «Адмирала» заявила, что новым тренером вратарей команды стал Андрей Царёв.

Царёв — мастер спорта. Двукратный серебряный призёр чемпионатов России (2000, 2002). Участник чемпионата мира 1999 года в составе сборной России.

Карьеру тренера начал в 2012 году в хоккейной команде «Саров» (ВХЛ), пять сезонов – с 2013 по 2018 год – провёл в качестве тренера вратарей нижегородского «Торпедо». Также работал с голкиперами «Ак Барса», «Трактора», МХК «Чайка». Последние два сезона занимался подготовкой вратарей в ХК «Лада».

В качестве игрока выступал за команды: «Торпедо-2» (Нижний Новгород), «Торпедо» (Нижний Новгород), ЦСКА, «Ак Барс» (Казань), «Нефтехимик» (Нижнекамск), ХК «Дмитров» (Дмитров), «Керамин» (Минск), «Неман» (Гродно).

Напомним, в конце апреля 2023 года бывший тренер вратарей дальневосточного клуба Юрий Ключников перешёл на аналогичную должность в СКА.