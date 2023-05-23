«Он гений». Нападающий «Коламбуса» Марченко — о работе Игоря Ларионова

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко рассказал о работе главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова и тренера Андрея Козырева, который недавно возглавил «Северсталь».
«Ларионов — гений. Я знаю, что это за человек и специалист. С самого начала говорил, что с ним классно работать. Не так много интервью у меня было, но во всех это произносил. Поэтому ожидал, что он с «Торпедо» здорово справится. Плюс у него в штабе работал Козырев, которого тоже знаю по СКА. Козырев — тоже гений. Считаю, он очень сильно развивается сам. И в первую очередь пытается как-то развивать других.
Они в основном работают с молодыми хоккеистами — что Козырев, что Ларионов. Ларионов больше как психолог, Козырев — как тактик. Так что их успех в «Торпедо» не удивляет. И мне очень интересно посмотреть на Козырева в роли главного тренера в «Северстали». Думаю, что у Ларионова всё равно будет всё в порядке в Нижнем Новгороде и он продолжит так же играть, как в прошлом сезоне. А за Козырева как главного тренера очень переживаю. Желаю ему удачи в Череповце», — цитируют Марченко «Известия».
Прошедший сезон стал дебютным для Ларионова на посту главного тренера клуба КХЛ. Во втором раунде Кубка Гагарина нижегородский клуб уступил СКА со счётом 0-4.
- 23 мая 2023
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