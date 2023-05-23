Экс-директор «Трактора»: Кравцов не нужен команде, он боится работы и конкуренции

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин прокомментировал возможное возвращение Виталия Кравцова в челябинский клуб.

«Моё мнение – Кравцов не нужен «Трактору». Другие клубы он уже не интересует. Раньше он подавал надежды, а в итоге не заиграл. Почему его не зовут в топовые клубы – СКА, ЦСКА, «Ак Барс»? Он ведь возвращается из НХЛ. У Романа Ротенберга такие возможности, но Кравцова не рассматривает. Это просто средний игрок, не звезда. Я бы лично такого хоккеиста в свою команду не взял. Также в сегодняшнем «Тракторе» нет таких сильных хоккеистов, как Седлак и Гика, за счёт которых можно было бы подняться.

Кравцов боится серьёзной работы и конкуренции, потому что её проиграет. Надо проявлять морально-волевые качества и характер, но у Кравцова этого нет. То, что я говорил про Кравцова раньше, всё сбылось. Мой прогноз: он начнёт играть, получит травму и завершит сезон. А потом и может завершить карьеру. Дай бог, чтобы я ошибался. Однако жизнь подтверждает мою правоту. На все вопросы ответит только игра Кравцова», – цитирует Баландина «РБ Спорт».

Накануне «Чемпионат» сообщал, что Кравцов вернётся в «Трактор».