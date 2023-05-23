Третьяк: канадцы говорят: «Мы хотим только с Россией в финалах играть»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о взаимодействии с Международной федерацией хоккея (ИИХФ).

«У нас в принципе контакт есть [с IIHF], но он только онлайн. [IIHF] не приглашает нас к себе, боится, что мы введём какой-то раскол, что какие-то члены федерации уйдут с конгресса. Я не знаю, что они думают, но мы участвуем [в мероприятиях] только по видео. И [Павел] Буре у нас как член совета выступает только по видео.

Когда мы с канадцами разговариваем, они говорят: «Мы хотим только с вами в финалах играть», — приводит слова Третьяка ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Напомним, по решению ИИХФ сборные России и Беларуси отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея до конца сезона-2023/2024.