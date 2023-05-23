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Игрок сборной США Гарланд выбил клюшкой зуб шведу Рэймонду

Игрок сборной США Гарланд выбил клюшкой зуб шведу Рэймонду
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В конце матча между сборными Швеции и США игроку шведской команды Лукасу Рэймонду клюшкой выбили зуб. Американский форвард Конор Гарланд изначально был удалён за нарушение, однако после видеопросмотра арбитры встречи изменили решение и не стали удалять игрока.

Напомним, в итоге американская сборная забросила шайбу в овертайме и впервые в истории выиграла все матчи группового этапа чемпионата мира. В плей-офф чемпионата мира – 2023 США сыграют либо со сборной Словакии, либо с Латвией. Окончательная сетка плей-офф определится после игры Швейцария — Латвия, которая состоится сегодня, 23 мая, в 20:20 мск.

В Тампере на стадионе «Нокиа-Арена» прошёл матч чемпионата мира (группа А) между сборными Швеции и США. Победу в овертайме со счётом 4:3 одержали американцы.

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