Валерий Белов: Билялетдинов вообще не меняется, он находится в великолепной форме

Бывший помощник Зинэтулы Билялетдинова Валерий Белов рассказал о работе специалиста в «Ак Барсе» в сезоне-2022/2023.

«В чём секрет Билялетдинова, который в середине сезона пришёл в разобранную команду и тут же выдал потрясающий результат? Думаю, что в первую очередь сработал огромный тренерский авторитет Билялетдинова. Зинэтула Хайдярович любит готовить команду с предсезонки, не любит расставаться с игроками, которых готовил, тратил время, вкладывал знания. А здесь так получилось, что пришлось приходить прямо по ходу сезона.

Его хоккей изменился? С одной стороны, было видно, что с первых игр команда начала играть в фирменный хоккей Билялетдинова. По большей мере это касается обороны: она начала действовать очень дисциплинированно и с огромной отдачей. С другой стороны, и раньше Зинэтула Хайдярович вносил какие-то коррективы. Вот например: произошло это после того, как по новым правилам была расширена зона атаки. Тогда площадки были больших размеров, снизу сложно стало обороняться персонально. Поэтому после предсезонных игр мы сразу на это отреагировали и перешли на зонную оборону.

Сам Билялетдинов как-то поменялся? Он вообще не меняется. В том смысле, что находится в великолепной форме», — сказал Белов в интервью «БИЗНЕС Online».

Напомним, в прошлом сезоне Валерий Белов был главным тренером «Лады».