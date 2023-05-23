Варламов и Самсонов — в топ-10 лучших свободных агентов-вратарей по версии The Athletic

Североамериканский портал The Athletic составил топ-10 лучших свободных агентов-вратарей Национальной хоккейной лиги.
В список попали двое российских голкиперов: неограниченно свободный агент Семён Варламов («Нью-Йорк Айлендерс») и ограниченно свободный агент Илья Самсонов («Торонто Мэйпл Лифс»).
«Варламов показал себя способным вторым номером и должен справиться с большей нагрузкой, если это будет необходимо. В Варламове заинтересуются многие команды, если он выйдет на рынок. Однако он неоднократно говорил, что хотел бы остаться с «островитянами», но на рынке он может получить более выгодные предложения, чем то, которое «Айлендерс» может себе позволить.
Самсонов сказал, что хочет остаться в «Торонто», но на данном этапе у него недостаточно рычагов воздействия, чтобы просить о долгосрочной сделке. Этим летом он будет одним из приоритетов «Лифс», — сказано в статье.
Также в список попали: Тристан Джерри («Питтсбург Пингвинз»), Фредерик Андерсен, Антти Раанта (оба — «Каролина Харрикейнз»), Филип Густавссон («Миннесота Уайлд»), Джереми Свейман («Бостон Брюинз»), Йоонас Корписало («Лос-Анджелес Кингз»), Маккензи Блэквуд («Нью-Джерси Дэвилз»), Эдин Хилл («Вегас Голден Найтс»).
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