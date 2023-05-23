Источник: Толчинский подписал пятилетний контракт со СКА
Поделиться
Форвард Сергей Толчинский договорился о подписании пятилетнего соглашения со СКА, сообщает «Спорт-экспресс».
С 2020 года Толчинский играл за «Авангард». В сезоне-2022/2023 Континентальной хоккейной лиги 28-летний нападающий провёл в регулярном чемпионате 68 матчей и набрал 56 (16+40) очков. В плей-офф на счету Толчинского 7 (5+2) очков в 14 встречах.
Толчинский — двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА и «Авангарда». В сезоне-2020/2021 Сергей наряду с Константином Окуловым стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 20 (6+14) очков в 24 матчах. Форвард был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина — 2021. На молодёжном чемпионате мира 2015 года нападающий завоевал серебряные медали.
Комментарии
- 23 мая 2023
-
22:41
-
22:17
-
21:58
-
21:37
-
21:31
-
21:08
-
20:54
-
20:38
-
20:13
-
20:02
-
19:54
-
19:22
-
19:13
-
19:07
-
19:02
-
18:38
-
18:33
-
18:26
-
18:13
-
18:00
-
17:52
-
17:38
-
17:26
-
17:15
-
17:01
-
16:45
-
16:33
-
16:22
-
16:15
-
16:05
-
15:39
-
15:03
-
14:40
-
14:33
-
14:27
Партнерский контент