Марченко: такой игрок, как Воронков, нужен «Коламбусу», будет биться, бороться и стараться

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко прокомментировал подписание клубом нападающего Дмитрия Воронкова.
«Какие у Воронкова перспективы заиграть в «Коламбусе»? В НХЛ очень жёсткая игра. Считаю, что она более контактная, чем в КХЛ. По крайней мере, по моим ощущениям. Сугубо моё мнение: нам такой игрок, как Воронков, нужен в команде. Радостно, что он к нам едет, будет помогать команде. Тем более будет биться, бороться и стараться. Нам надо выигрывать, а выигрывать можно только через тяжёлую работу. Дима умеет это делать — это самое главное», — сказал Марченко в интервью «Известиям».
В прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина Воронков сыграл за казанский клуб 24 матча, в которых набрал 12 (8+4) очков. Хоккеист провёл в КХЛ 232 игры, набрав 99 (52+47) очков. «Коламбус» выбрал Воронкова на драфте НХЛ 2019 года в четвёртом раунде под общим 114-м номером.
- 23 мая 2023
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