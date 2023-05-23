Болельщик угрожал взорвать дом хоккеиста «Флориды» Радко Гудаса

Незадолго до начала третьей игры в полуфинальной серии Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Каролиной Харрикейнз» (1:0) защитник «пантер» Радко Гудас получил сообщение о заложенной бомбе в социальных сетях с указанием своего адреса, сообщает инсайдер Фрэнк Серавалли в своём «твиттере».

Один из болельщиков в «Твиттере» опубликовал адрес Гудаса, сопоставив его с фотографией самодельной бомбы. Аккаунт впоследствии был удалён, но многие сделали скриншоты и поделились твитом с сообществом, вызвав серьёзную озабоченность. В итоге для безопасного выезда из аэропорта «Флориде» понадобилось полицейское сопровождение.

32-летний чешский защитник в текущем розыгрыше Кубка Стэнли провёл 15 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами с 16 минутами штрафа.