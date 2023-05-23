Сборная Латвии победила Швейцарию в овертайме и вышла в плей-офф чемпионата мира

В Риге на стадионе «Арена-Рига» прошёл матч чемпионата мира (группа В) между сборными Швейцарии и Латвии. Победу в овертайме со счётом 4:3 одержали латыши.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

В начале второй двадцатиминутки Ральф Фрейбергс с передачи Микса Индрашиса открыл счёт в матче. На седьмой минуте периода Кевин Фиала с передачи Энцо Корви восстановил равенство в счёте. Спустя 32 секунды Родриго Аболс с передач Рудольфа Балцерса и Ральфа Фрейбергса вновь вывел Латвию вперёд.

На восьмой минуте третьего периода Марко Миранда с передач Дамьена Риа и Энцо Корви сделал счёт 2:2. На 14-й минуте периода Андрес Амбюль с передачи Кевина Фиалы впервые вывел сборную Швейцарии вперёд. Через минуту Каспарс Даугавиньш с передачи Родриго Аболса вновь сравнял счёт.

В овертайме победу сборной Латвии принёс Рудольф Балцерс.

Сборная Латвии вышла в плей-офф чемпионата мира, набрав 13 очков и заняв третье место в турнирной таблице группы В. Швейцария осталась на первом месте, набрав 19 очков.