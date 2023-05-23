Главный тренер СКА Роман Ротенберг подтвердил подписание контракта с Толчинским

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подтвердил подписание контракта с Сергеем Толчинским. Наставник в своём телеграм-канале выложил фотографию с игроком, подписывающим контракт.

С 2020 года Толчинский играл за «Авангард». В сезоне-2022/2023 Континентальной хоккейной лиги 28-летний нападающий провёл в регулярном чемпионате 68 матчей и набрал 56 (16+40) очков. В плей-офф на счету Толчинского 7 (5+2) очков в 14 встречах.

Толчинский — двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА и «Авангарда». В сезоне-2020/2021 Сергей наряду с Константином Окуловым стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 20 (6+14) очков в 24 матчах. Форвард был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина — 2021. На молодёжном чемпионате мира 2015 года нападающий завоевал серебряные медали.

Форвард является воспитанником ЦСКА. С сезона-2012/2013 россиянин играл в Северной Америке. За «Каролину Харрикейнз» Толчинский сыграл в НХЛ четыре матча, в которых сделал две результативные передачи.