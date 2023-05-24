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Фанаты «Далласа» забросали лёд мусором после удаления Макса Доми

Фанаты «Далласа» забросали лёд мусором после удаления Макса Доми
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился третий матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась победой гостей со счётом 4:0.

В одном из эпизодов игры канадский нападающий Макс Доми получил сразу 14 минут штрафу. Он жестоко нарушил против Николаса Хага и отправился наблюдать за ходом игры со скамейки штрафников.

После этого домашние фанаты на трибунах взбесились и начали бунтовать. На лёд полетел различный мусор. Болельщики не были довольны своей командой.

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Счёт в серии стал 3-0 в пользу «Вегаса». Во втором полуфинале путёвку в решающую стадию турнира разыгрывают «Каролина» и «Флорида». Там счёт в серии аналогичный.

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