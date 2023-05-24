Фанаты «Далласа» забросали лёд мусором после удаления Макса Доми
Поделиться
В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился третий матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась победой гостей со счётом 4:0.
В одном из эпизодов игры канадский нападающий Макс Доми получил сразу 14 минут штрафу. Он жестоко нарушил против Николаса Хага и отправился наблюдать за ходом игры со скамейки штрафников.
После этого домашние фанаты на трибунах взбесились и начали бунтовать. На лёд полетел различный мусор. Болельщики не были довольны своей командой.
Счёт в серии стал 3-0 в пользу «Вегаса». Во втором полуфинале путёвку в решающую стадию турнира разыгрывают «Каролина» и «Флорида». Там счёт в серии аналогичный.
Комментарии
- 24 мая 2023
-
07:40
-
07:36
-
07:24
-
07:05
-
06:51
-
06:39
-
06:38
-
06:25
-
05:46
-
00:56
- 23 мая 2023
-
23:30
-
23:22
-
23:14
-
22:55
-
22:51
-
22:41
-
22:17
-
21:58
-
21:37
-
21:31
-
21:08
-
20:54
-
20:38
-
20:13
-
20:02
-
19:54
-
19:22
-
19:13
-
19:07
-
19:02
-
18:38
-
18:33
-
18:26
-
18:13
-
18:00
Партнерский контент