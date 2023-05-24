Болельщик «Далласа» швырнул ведро с попкорном во вратаря «Вегаса» Хилла

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился третий матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась победой гостей со счётом 4:0.

Перед стартом третьего периода, когда на лёд выходил голкипер гостей Эдин Хилл, кто-то из болельщиков «Далласа» швырнул во вратаря ведро с попкорном.

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Перед перерывом на третий период болельщики «Старз» забросали лёд бутылками и различным мусором, из-за чего арбитрам встречи пришлось отправить команды в раздевалки за полминуты до конца периода. Оставшееся время периода команды доиграли после перерыва.

По итогам матча Хилл оформил шат-аут, отразив 34 броска. «Вегас» вышел вперёд в серии со счётом 3-0.