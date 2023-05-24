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Барбашёв в раздевалке получил от партнёров приз лучшему игроку матча с «Далласом»

Барбашёв в раздевалке получил от партнёров приз лучшему игроку матча с «Далласом»
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Нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв отметился голом и двумя результативными передачами в третьем матче серии с «Далласом» (4:0). Россиянин провёл свой самый результативный матч плей-офф в карьере.

После матча в раздевалке «Вегаса» партнёры по команде вручили россиянину приз лучшему игроку матча. Приз представляет собой чёрный парик и тёмные очки — образ Элвиса Пресли, одного из самых успешных и популярных музыкальных исполнителей XX века. Барбашёв поблагодарил партнёров по команде и пожелал «Вегасу» победы в серии.

Отметим, что по итогам матча прес-служба НХЛ выбрала Барбашёва второй звездой матча. Лучшим игроком встречи по мнению лиги был признан вратарь Эдин Хилл, оформивший свой первый шат-аут в карьере.

Благодаря этой победе «Вегас» вышел вперёд в серии со счётом 3-0.

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